Eerste soloplaat van Jack Poels is mooi en confronterend

Poels houdt het klein, met begeleiding van praktisch alleen Jan Hendriks (Doe Maar) en Bart Jan Baartmans. Dus we horen geen polka of tex-mex zoals bij de groep uit America, maar melancholie en weemoed; akoestische luisterliedjes van een man met een gitaar en een verhaal. In ‘Elf oaver elf’ gaat het over een stilstaande klok aan de kerktoren, baken en rustpunt op de vele foto’s van zijn leven. ..

Verder valt het nummer ‘Kermis in de Hel’ op, een ode aan het café van vroeger, dat nu tegenvalt. De tekst van ‘Van Leave Gadde Doed’ is een stuk filosofischer. Van de twaalf songs zijn ook ‘Zwoar & Breakbaar’, ‘Als ’N Kiend’ en het titelnummer interessant.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .