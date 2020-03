Liesbeth List was ook in haar tragiek een Grande Dame

In haar woonplaats Soest is zangeres en actrice Liesbeth List op 78-jarige leeftijd overleden.

Liesbeth List bleef maar weinig bespaard. Ze werd in de oorlog als Elisabeth Dorathea (Elly) Driessen geboren in Bandoeng. Haar moeder doodde zichzelf vlak na de bevrijding en ze kon niet wennen aan de nieuwe vrouw van haar vader. in 1948 werd ze geadopteerd door het gezin van de vuurtorenwachter op Vlieland. medio jaren zestig brak ze door als zangeres. Liesbeth List gold als de Grande Dame va..

List zong in perfect Frans en vertaald ook nummers van de Belgische chansonnier Jacques Brel. In de jaren zestig al vertolkte ze liederen van de Griekse componist Mikis Theodorakis. Ze speelde in films. Ook was Liesbeth List te zien in musicals, zoals Eindeloos in 1997 en Piaf in 1999. In die laatste productie speelde ze de titelrol van de legendarische Franse zangeres. Tie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .