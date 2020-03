Sufjan Stevens brengt maar weinig licht met new age-album

Sufjan Stevens is een bekende Amerikaanse singer-songwriter en multi-instrumentalist die bekend staat om zijn originele, orkestrale sound. Lowell Brams is zijn stiefvader, bovendien de oprichter en directeur van Stevens platenmaatschappij Asthmatic Kitty, die op het punt staat met pensioen te gaan. Samen tekenen ze voor Aporia, een woord uit de Griekse literatuur dat ‘zonder doorgang’ of ‘het spoor bijster’ betekent. Zo’n duur woord met een dubbelzinnige betekenis geeft te denken: waar luister je eigenlijk naar bij dit nieuwe album van Sufjan Stevens?

Zelf kondigen ze het aan als een new age-album dat in de afgelopen jaren is samengesteld uit vele, vele synthesizerachtige jamsessies. Voor die jamsessies geldt volgens Stevens dat negentig procent betekenisloos is en weggegooid kan worden, en tien procent magisch blijkt te zijn. Die tien procent belandde op de plaat Aporia.

Het album is bijna volledig instrumentaal en bevat een waaier aan zogeheten soundscapes, muzikale landschappen. Bestaande uit 21 tracks onder exotische titels als ‘Misology’ en ‘Backhanded Cloud’. Soms duurt zo’n impressie enkele minuten, soms slechts één minuut. Het doet, zeker aan het begin, denken aan het uitwaaierende werk van de IJslandse band Sigur Rós, een band waar Stevens qua orkest..

