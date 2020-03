Deze Bach-uitvoering van King’s College is goed, maar niet uitzonderlijk

Het King’s College Choir heeft afgelopen jaar de Matthäus Passion uitgevoerd, in de Chapel van King’s College in Cambridge, en die is deze maand op cd verschenen. Het koor werkte daarvoor samen met de Academy of Ancient Music. Dirigent was Stephen Cleobury, die 37 jaar artistiek leider was van het koor. Een bijzondere samenloop van omstandigheden is dat Cleobury in november vorig jaar, kort na ..

De kwaliteiten van het King’s College Choir zijn van het allerhoogste niveau. Desondanks is de vraag of de uitvoering van koor en orkest op cd echt iets toevoegt aan de vele opnamen die al zijn uitgebracht. Er zijn natuurlijk meer fantastische koren en orkesten, niet in de laatste plaats in ons eigen land. Ook die behoren tot de wereldtop. De uitvoering van King’s College is goed, maar niet ..

