De erfenis van de Georgische componist Giya Kancheli

Giya Kancheli (1935-2019) hield zich niet bezig met triviale zaken, maar bekeek ‘het verschijnsel mens’ met enige distantie. De Georgische componist werd in het westen pas bekend op latere leeftijd. Hij was toen net begonnen aan een serie religieuze werken.

Na de val van de muur verbleef Kancheli enige tijd in Duitsland (Berlijn), in België (Antwerpen) en hij had tevens succes in Amerika. Hij omschreef zijn geboorteland als ‘een bananenrepubliek’, maar keerde aan het eind van zijn leven toch terug. Kancheli overleed in oktober 2019 in zijn geboorteplaats Tbilisi op 84-jarige leeftijd.

Na jaren van experimenteren vond Kancheli een eigen geluid. Zijn Russische collega Rodion Sjtsjedrin omschreef Kancheli als ‘een temperamentvolle asceet’ en ‘een Vesuvius in ruste’. Critici noemden hem de grootmeester van ‘de nieuwe spiritualiteit’. Kancheli’s muziek kent verstilde, serene passages, maar de dreiging ligt voortdurend op de loer. De vulkaan komt op gezette tijden wel degelijk ..

