Solomon weet een prachtige en levendige toon aan de instrumenten te ontlokken

De fluitist Ashley Solomon is leider van het Britse barokensemble Florilegium. Voor zijn mensen is Solomon voortdurend op zoek naar bijzondere muziek die niet of nauwelijks eerder is uitgevoerd, maar ook naar bijzondere instrumenten. In november 2018 ontmoette hij in Frankfurt een amateur-fluitist, Peter Spohr, die een verzameling van meer dan 600 fluiten had aangelegd. De oudste dateert uit 1680, de jongste uit ongeveer 1850.