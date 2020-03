Levendige interpretatie van twee bekende concerten van Mozart

De jonge Amerikaanse pianist Ben Kim (1983) heeft zich voor deze cd grondig in het werk van Mozart verdiept. In het boekje bij deze cd schrijft hij hoe Mozart zijn eerste ‘pianoconcert’, niet voor de piano, maar voor het klavecimbel schreef en de latere voor de voorloper van de huidige piano, de pianoforte. I

Instrumenten met een zachtere en kortere toon dan de huidige piano. Desondanks is deze cd op een moderne Steinway opgenomen. Niet goed dus? Nou, ga maar luisteren. Kim heeft met het orkest geprobeerd een intieme kamermuzikale sfeer te scheppen, waarin solist en begeleiders een eenheid vormen.

Bij de opname stond de piano in het midden, omringd door de musici en was het bovenblad van de vleugel afgehaald. Het resultaat is overtuigend. Een feestelijke, luchtige interpretatie van twee van Mozarts pianoconcerten, nr. 17 in G en 23 in A. Het Concertgebouw Kamerorkest begeleidt de solist voortreffelijk. Ook de opnameruimte speelde mee, Studio 1 van het Muziekgebouw voor de Omroep in Hi..

