Deze authentieke uitvoering met Richard Egarr klinkt evenwichtig

Händels Brockes-Passion is minder bekend dan de passies van Bach, het originele manuscript ging zelfs verloren. Uitvoeringen die tot nu toe te horen waren, betrof latere bewerkingen waarvan er verschillende in omloop zijn.

In de periode voorafgaand aan het 300-jarig bestaan van deze Brockes-Passion, besloot dirigent Richard Egarr met enkele leden van zijn ensemble Academy of Ancient Music diepgaand onderzoek te doen om een waarheidsgetrouwe uitvoering te kunnen neerzetten. Twee jaar later presenteerden ze hun bevindingen door midden van een concert in het Londense Barbican. Rond die periode maakten Egarr en the A..

Waar Bach zich beperkte tot de evangelieteksten liet Händel Petrus, Judas en Maria hun gevoelens rondom het lijden van Jezus bezingen. Meer dan Bach plaatste Händel menselijke emoties centraal waardoor de muziek af en toe doet denken aan een Italiaanse opera. Dit album is een passende bekroning voor een gedegen onderzoek.

