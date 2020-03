De liedjes van The Kik zijn kek gezongen en origineel getoonzet

Op hun zevende album gaat The Kik weer een hele andere kant op. Na debuut Springlevend en 2, Stad en Land, The Kik met Armand, The Kik Hertaalt en het project met twee knap en eigenstandig vertolkt werk van Boudewijn de Groot, is er nu Jin.

Op deze plaat blijven de liedjes kek gezongen en origineel getoonzet. Ook de teksten zijn erg inventief en leuk. Het muziekidioom waarin de Rotterdamse heren ditmaal excelleren is dat van de vroege jaren tachtig. Dat was de korte periode waarin een golf Nederlandstalige muziek aanspoelde (Doe Maar en Toontje Lager!) en vooral gebruik werd gemaakt van elektronische muziekvormen, analoog aan de e..

The Kik parodieert die tijd heel geestig in ‘Op De Radio’. Ook leuk is ‘De Gouden Wok’ met de begrijpelijke zin: ‘Zijn naam is Kees, hij eet geen vlees’. De afsluiter ‘Een lied voor….’ is zelfs het nadenken waard. Het is voor ongelovigen en hen die God eren. ‘De Grote Baas’ is de Major Tom van nu, een onderkoelde astronaut in een verloren ruimteschip die zich afvraagt waartoe hij op aarde was.

