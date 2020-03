Alex Roeka en de milde bries van de verbroedering

De Zeeuwse wind / die zijn hoge God / met het aardse snot verbindt. Het is een typerend zinnetje uit het openingsnummer van Rauwe genade, de nieuwe plaat van Alex Roeka. De zeventiger woont in die provincie, eerst tijdelijk, maar hij bleef. Ook hij worstelde en kwam boven, zoals de Zeeuwse zinspreuk luidt.

De God van Roeka is niet sympathiek, maar wel machtig. Hij verandert niets aan het lijden van mensen, of Hij ziet het niet. Ook in ‘De Polen’, een fascinerende ballade over de mensen die in Nederland het werk doen, waar de inheemse borelingen niet meer aan willen geloven, komt Hij om de hoek kijken.

’s Morgens gaan ze staan bidden

Het gebedenboek in hun hand

En daarna in een gammele bak

