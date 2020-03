‘Misschien wordt het uitgesteld, maar er komt altijd weer een songfestival’

Tom Mikkers, remonstrants predikant, is al jaren groot fan van het Eurovisiesongfestival. Een nieuw boek waaraan hij meeschreef probeert te verklaren waarom het zoveel mensen aanspreekt. ’Het songfestival is voortdurend met zichzelf in tegenspraak. Je krijgt het nooit helemaal kloppend.’

Wassenaar

Tom Mikkers (50) keek voor het eerst naar het Eurovisiesongfestival toen hij vijf jaar was. ‘Ik was een klein kind en ik heb weinig herinneringen aan die tijd. Maar dit herinner ik me nog wel. Nederland was als eerste aan de beurt. Ik heb het niet tot het einde gezien, want ik moest naar bed. De volgende dag bleek dat Nederland gewonnen had.’

Sindsdien is Mikkers groot fan van het songfestival. Dat gaat best ver. ‘Ik volg online de repetities, lees blogs en kijk vlogs op YouTube waarin fans hun kijk op de liedjes delen’, schrijft hij in een nieuw boek dat hij schreef met journalist Hijlco Span: Hallelujah Eurovision. De magie van het songfestival. Zoals de titel al aangeeft, proberen ze in het boek uit te leggen wat het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .