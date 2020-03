Matthäus-Passion voor de massa

Rotterdam

In 1870 was de Matthäus-Passion, het befaamde muziekstuk van Johann Sebastian Bach over het leven en lijden van Jezus, voor het eerst in Nederland te horen. Havenstad Rotterdam had de eer. Nu, 150 jaar later, moet dit werk van Bach opnieuw in Rotterdam klinken, maar dan voor een veel groter publiek. Patrick van der Linden (44) werd door de Evangelische Omroep benaderd o..

Toch was de uitdaging nieuw voor hem: de uitvoering van het stuk moet binnen de negentig minuten blijven. Een ‘normale’ uitvoering gaat richting de drie uur. ‘Dit is een educatieve variant, die ook interessant moet zijn voor mensen die geen ervaring hebben met klassieke muziek, of de Matthäus-Passion te lang vinden duren’, aldus Van der Linden, een Ridderkerker met wort..

