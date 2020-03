Het vertrouwde geluid van Chef’Special klinkt ook door op nieuwe plaat

‘In Your Arms’, ‘Amigo’, ‘Nicotine’. De Haarlemse band Chef’Special heeft het al jaren gemaakt in Nederland. Maar dat was niet genoeg. Met een contract bij een groot internationaal label (Atlantic) moest Amerika worden veroverd. Helaas voor de vijf vrienden, dat ging niet zoals gewenst.

Chef'Special tijdens het evenement De Vliegende Vrienden van Amstel LIVE in Spaarnwoude in 2018. (beeld anp / Remko de Waal)

En dus begonnen de heren, met aan het front zanger Joshua Nolet, opnieuw. Het vierde net uitgekomen album Unfold moet de heren nieuwe energie geven, met aan het eind van het jaar drie grote optredens in eigen land (Ahoy, AFAS Live en het Klokgebouw in Eindhoven). En tussendoor hopen op buitenlands succes, te beginnen in Europa. Goed, de plaat. Ook op Unfold keert het vertrouwde gelu..

Wat opvalt is dat er een bepaalde rust in het album zit. Volwassenheid. Zeker ook tekstueel. En wie denkt dat het album daarom aan de saaie kant zou kunnen zijn, heeft het wat mij betreft mis. ‘Someone Else’s Love’ en ‘Wildfire’ rocken en bij ‘Kaleidoscope’ en ‘Trouble’ is het relaxen geblazen. Oprecht is Unfold een plaat die in buitenlandse hitlijsten niet zou misstaan.

