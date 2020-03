Het Marangi Quartet geeft een mooie en doorleefde uitvoering van Haydn

Tot de bekende muziek in deze veertigdagentijd behoort de ‘Sieben letzten Wörte unseres Erlösers am Kreuze’ van Haydn. Hij maakte deze verklanking van de zeven kruiswoorden van Jezus voor een Spaanse edelman die het - waarschijnlijk in 1786 - voor het eerst in Cadiz liet uitvoeren.

Het werk bestaat uit zeven delen (sonates) met daarvoor een ernstige ouverture en erna een slotdeel, ‘Terremoto’, een muzikale nabootsing van een aardbeving (Matthäus 27:51). Qua sfeer is dit werk nauwelijks te vergelijken met de emotionele passies van Bach. In Haydns werk wisselen mineur en majeur elkaar af. Dat is niet zo gek, zei priester Antoine Bodar vijf jaar geleden. ‘Want de kruiswoo..

Bodar wijst er ook op dat voor Johannes Jezus niet in de eerste plaats de ‘lijdende Knecht des Heren’ was, ‘maar een vorst, een koning. Dat laat Haydn in zijn muziek horen.’ Het werk werd allereerst voor orkest geschreven, maar al snel voor strijkkwartet bewerkt. Het Marangi Quartet geeft daarvan een doorleefde uitvoering.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Duizenden mensen gingen u voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .