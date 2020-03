Eric Vloeimans’ Gatecrash vertelt een genuanceerd muzikaal verhaal

Eric Vloeimans leek zich steeds verder op weg naar verstilling te bewegen. De Rotterdamse trompettist speelt de laatste jaren in kleine wereldmuziekensembles in vaak ongebruikelijke samenstelling en daarnaast staat hij regelmatig voor klassieke orkesten. Vloeimans heeft zijn gruizige, elektrische verleden echter niet geheel van zich afgeschud.

Zijn veelgeroemde band Gatecrash is weer ‘on the road’ en mede naar aanleiding daarvan verscheen het album Party Animals. Dit derde Gatecrash-album is, net als de twee voorgangers, live opgenomen. Kennelijk is de confrontatie met het publiek essentieel voor deze band waarvan ook de overige leden inmiddels meer bekendheid hebben. Hoewel Party Animals in 2015 werd opgenomen, ..

+ elektrisch maar toch subtiel

