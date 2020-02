Deense zangeres Agnus Obel heeft een sprookjesachtige stem

Is het pop, is het klassiek, is het minimal music. Het enige label dat vaststaat is Deutsche Grammophon, het tot voor kort alleen klassiek uitgevende gerenommeerde merk dat je eerder associeert met Von Karajan dan met de Deense Agnes Obel (39).

Dit is haar vierde album, de vorige drie vielen al sterk op door de spaarzame manier waarop ze de pianotoetsen gebruikt en de serene, etherische zang, maar ook door teksten die soms messcherp kunnen zijn en middenin de maatschappij gesitueerd. Als je luistert, hoor je een gekwelde dame, maar dat is een beetje schijn, zegt de in Berlijn levende artieste zelf. Een van de mooiste songs op M..

Agnes Obel is binnenkort te zien in Nederland, in De Oosterpoort (Groningen, 11 maart), Tivoli Vredenburg (Utrecht, 12 maart) en 013 (Tilburg, 13 maart).

