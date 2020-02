Justin Bieber hoeft met Changes niet meer zo nodig te scoren

Muzikaal gezien was het een paar jaar behoorlijk stil rondom de 25-jarige Justin Bieber (hij had wat persoonlijke problemen). Nu is de Canadese superster, getrouwd en al, terug met nieuw werk: Changes.

Het kersverse album is heel anders dan al het voorgaande werk van Bieber en niet langer alleen gericht aan tienermeisjes, al is dat een beetje flauw om te zeggen, want Bieber kan écht wel meer. Changes bewijst dat. De ambitie om hit naar hit te scoren is niet meer zo aanwezig. Het geloof overigens des te meer. In verschillende nummers komt zijn liefde voor God naar voren, bijvoorbeeld in ‘Th..

Al met al is de muziek minder hijgerig dan voorheen en zijn de nummers een mengelmoes van electropop en rustige r&b. De vraag is of Bieber een nieuwe doelgroep kan aanspreken … want het ligt op de loer dat veel liefhebbers de Canadees bij voorbaat links laten liggen. Dat zou onterecht zijn, want Changes is geen slecht album, al is het ook beslist geen meesterwerk; er zit maar we..

