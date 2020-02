Het vergeten jazzalbum van Rita Hovink zit vol met liefde en passie

Het na vijftig jaar opnieuw uitgebrachte album Love Me Or Leave Me van Rita Hovink (1944-1979) sloeg bij jazzliefhebbers in als een bom. Naast de Rotterdamse diva Rita Reys bleek Nederland nog een jazzzangeres te hebben gehad met de naam Rita.

Het tv-programma Andere Tijden maakte een documentaire naar aanleiding van de plaat die destijds nauwelijks werd verkocht. Historicus en muziekkenner Harry Knipschild erkent de kwaliteit van Love Me Or Leave Me maar verwerpt de suggestie dat Rita Hovink eigenlijk een ‘jazzzangeres‘ was die slechts uit financiële noodzaak Nederlandse liedjes zong.

De meeste mensen kennen Rita Hovink van het lied ‘Laat Me alleen’. Dat was destijds maar een bescheiden hitje; pas na het vroege overlijden van de zangeres, als gevolg van kanker, werd het grote publiek werkelijk geraakt door Hovinks doorleefde vertolking. Niet alleen Hovinks einde was tragisch, ook haar leven was alles behalve gemakkelijk.

