Op dit album komt alles samen wat Pat Metheny tot nu toe heeft gemaakt

Pat Metheny (1954) heeft zijn publiek lang laten wachten op een nieuw album, maar het resultaat is zonder meer verbluffend. From This Place ontstond uit door een creatief genie aangestuurde collectieve improvisatie.

Net als Miles Davis dat deed in de jaren zestig, nam Pat Metheny zijn bandleden mee naar de studio en confronteerde ze ter plekke met zijn nieuwste composities. Toen alles opgenomen was, meende Metheny dat er nog iets ontbrak en hij vroeg het Hollywood Symphony Orchestra om de muziek verder in te kleuren. Het leverde tien indrukwekkende stukken op die een afspiegeling zijn van Metheny’s kijk..

Het merendeel van het materiaal is instrumentaal met een hoofdrol voor de bandleider en componist op elektrische en akoestische gitaren. Op From This Place komt alles samen wat Metheny tot nu toe heeft gemaakt. Uit het door Meshell Ndegéocello gezongen titelstuk blijkt dat Metheny zich zorgen maakt over kloof en klimaat, maar dat hij blijft geloven in liefde en waarheid. From Th..

