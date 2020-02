Een mooie herinnering aan een groot organist

Oudere orgelliefhebbers zullen de naam Piet van Egmond nog wel kennen. Voor velen van hen was hij legendarisch. Een man die bekend stond om zijn veelzijdig, vaak virtuoos orgelspel. Hij was niet omstreden. Zo was hij een van de weinige organisten die zowel klassiek als populair orgelspel beoefenden. Geregeld speelde hij op bioscooporgels, wat niet door iedere kerkorgelliefhebber werd gewaardeerd.