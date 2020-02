Daniel Lohues is ‘sowieso’ kwetsbaar en stoer op nieuw album

Zijn optredens dit voorjaar zijn afgezegd, op doktersadvies. Veel meer weten we niet. Het kan best zijn dat de 48-jarige Drent teveel van zichzelf heeft geëist. Maar ook tijdens de gedwongen pauze verschijnt er een plaat, die alle elementen toont van de Daniël Lohues die we hebben leren kennen: de solozanger met piano, de bandleider met vlammende gitaar, de orgelman die zijn loopjes van Bach naar Beatles altijd eigenzinnig houdt.

Maar vooral ook is hij de man van prachtige teksten, die heimwee zonder idealisering uitdrukken, het verlangen naar een terug dat er nooit was en een toekomst waarin openbaringen geheimen blijken. In het Drents, of liever, Ericaans. De titels blijven vaak verrukkelijk kort en eenduidig, maar er gaat een gelaagde wereld schuil achter de majestueuze openingsmelodie van ‘Mag ‘t toch wel hopen’...

Het zijn sololiedjes, met gitaar (‘Van een rivier’) of piano en mondharp (‘Duusternis (omdat de keerze mij uutgaon is)’ en het prachtige ‘Wat Doen We Nou’, waarin de ‘smaak van de zon’ en het ‘geluid van de maan’ de weemoed van een kapotte relatie niet vergoeden. Naast het deels gekwelde solowerk zijn er ook bandsongs, met veel variatie. Lekker klef op de landbouwgrond, met ‘Dansen in de mod..

