Indiepopband Echosmith verrast met fris vervolgalbum

Ze zijn eindelijk twintigers, de drie familie- en bandleden van Echosmith. In 2014 brak de formatie door met het dromerige nummer ‘Cool Kids’, die was veelvuldig op de Nederlandse radio te horen en stond liefst 23 weken in de vaderlandse Top 40. Net als bij Justin Bieber zou je denken dat de broertjes met hun zus eeuwig tieners blijven, maar zo is het niet. Niemand ontkomt aan ouder worden.

En dat is te horen op het nieuwe album Lonely Generation. Met name in de teksten laat Echosmith zien dat de band bijzonder volwassen is geworden. Ze doen het op hun nieuwe plaat overigens zonder broer Jamie, die in 2016 uit het ‘familiebedrijf’ stapte. Net als op eerder verschenen album Talking Dreams (2015) valt ook op Lonely Gereration het heldere stemgeluid van ..

Nee, het is niet zo dat Echosmith heel vernieuwend is, maar dat is helemaal niet erg. Dit nieuwe album - er is in Nederland maar weinig aandacht voor - blinkt vooral uit in relaxedheid. Muzikaal gezien staan de liedjes als een huis, ze liggen lekker en dromerig in het gehoor. Dat begint al bij opener en titelsong ‘Lonely Generation’, een fris popnummer met een meer dan serieuze noot. Het gaa..

