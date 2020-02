Harde noten: De bedwelmende samples van Tama Impala

De tijd in muziek vangen - het is een talent dat alleen muzikale genieën echt gegeven is. Zo kun je de stem van een generatie worden. Een van de muzikanten die stiekem mag lonken naar die status voor de jaren tien is Kevin Parker, de 34-jarige frontman van de Australische band Tame Impala.

Vorige week vrijdag verscheen hun vierde studioalbum The Slow Rush. Dat was inderdaad met een ‘langzame haast’ gemaakt, het duurde maar liefst vijf jaar voordat er een opvolger kwam van het zeer goed ontvangen Currents. Twee sprankelende nummers van dat album, ‘Let It Happen’ en ‘The Less I Know The Better’, horen inmiddels bij de beste duizend van de Top 2000.

De muziek van Tame Impala treffend omschrijven is geen sinecure. Of je moet willen volstaan met begrippen als alternatief, psychedelisch (dat is geestverruimend) of bedwelmend, golvend - alsof de dromerig-muzikale erupties van de nummers voortdurend over je heen spoelen. Het is een en al samples dat de klok slaat, met een bijna hypnotiserend effect.

