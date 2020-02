Componist Reinbert de Leeuw (81) overleden

Dirigent en componist Reinbert de Leeuw (81) is overleden. Dat heeft een woordvoerster namens de familie en vriendenkring laten weten. De Leeuw was medeoprichter van het Schönberg Ensemble (thans Asko|Schönberg) waarmee hij 45 jaar heeft opgetreden.

Amsterdam

Op vrijdag 21 februari wordt in het Muziekgebouw Amsterdam afscheid genomen van de componist. Hij wordt begraven op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam. De Leeuw (1938) is veel gelauwerd. Hij kreeg in 2018 de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uit handen van koningin Máxima. Ook is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en won hij in 2013 de Edison Oeuvreprijs. Twee jaar geleden kreeg hij een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven. Dit jaar werd De Leeuw genomineerd voor een Grammy. <