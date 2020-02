God opende haar deuren naar een carrière als zangeres

De 22-jarige Elle Limebear hield altijd al van zingen, maar het was heel lang niet iets wat ze zag als roeping voor haar leven. Ze heeft een bijzonder pakkende en veelzijdige stem, maakt gevarieerd klinkende popsongs met een duidelijk christelijke boodschap en is de dochter van voormalig Delirious?-zanger Martin Smith; Elle Limebear.

beeld The Jeff Roberts Agency

beeld The Jeff Roberts Agency

Recent verscheen haar titelloze debuut-ep, maar ze brengt ook diverse losse singles uit. Vorig jaar trad ze al twee keer op in Nederland.

Stel jezelf eens voor.

‘Ik ben 22 jaar oud, getrouwd met Tom (Limebear) en we wonen in Brighton, Engeland. Twee jaar geleden heb ik een platencontract getekend in Amerika, dus ik reis nu nogal veel. De afgelopen anderhalf jaar heb ik veel nieuwe muziek geschreven. Ik heb nu een ep en meerdere singles uitgebracht, waar ik erg trots op ben en ik mocht mee op verschillende grote tournees door Amerika, maar ik heb ook..

