Het Britse Bear’s Den warmt fans op met heerlijke ep

Bassist en gitarist Kevin Jones van de Britse band Bear’s Den verwoordde het vorig jaar in een interview met deze krant mooi: ‘Wij uiten onze muziek zo, dat de luisteraars zeggen: hé, ik begrijp het, ik snap wat je bedoelt, ik ben het met je eens en ik voel hetzelfde.’ Dat was destijds naar aanleiding van het in 2019 uitgekomen album So That You Might Hear Me.