Interessant was een plaat met alleen Prince, dit is iets anders

Na het overlijden van de Amerikaanse artiest Prince (1958-2016) werd er in de studio voor duizenden uren aan muziek ontdekt, waarbij de artiest postuum zijn faam als workalcoholic helemaal vestigde. Het beste wordt nu in rap tempo uitgebracht door The Prince Estate.

Interessant was een plaat met alleen Prince, improviserend met zang en piano. Nu hebben we Originals, een vijftien nummers tellend album met veertien nooit eerder uitgebrachte tracks die de onmisbare rol van Prince in de carrière van andere artiesten uitlicht.

Het is echt origineel, maar de uitvoeringen die we kennen van andere artiesten zijn vaak gewoonweg beter, zeker als het gaat om een song als ‘Nothing Compares 2 U’, tot hit gezongen en per videoclip als traan versteend door Sinéad O’Connor. Toch is het goed de grondtoon te horen van ‘The Glamorous Life’, ‘Manic Monday’ en ‘Holly Rock’, ook al weggegeven aan de overschatte zangeres Sheila E. ..

