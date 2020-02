Alain Clark schreef op de bank een album zonder druk

Het moest zijn doorbraak in Amerika worden: het in Los Angeles geproduceerde album Bad Therapy. Maar het leverde Alain Clark vooral onrust op. Dus keerde hij terug naar zichzelf. Tokkelend op een gitaar, thuis op de bank. ‘Mijn hart ging open.’

De aanpak van Clarks nieuwe album Sunday Afternoon is een heel andere geweest dan zijn voorganger. Jarenlang had de nu 40-jarige soul- en popzanger gewerkt voor een contract in Amerika. In Nederland is hij al even gevestigd, mede door hits als ‘This Ain’t Gonna Work’, ‘Father & Friend’ en ‘Back In My World’. Maar vanaf het moment dat hij tekende in ‘stad van dromen’ Los Angeles,..

Hoe ging dat proces?

