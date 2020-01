Muziekcolumn: Spotify, Deezer, Apple of Google, zeg het maar

De tijden veranderen, zong Bob Dylan al in 1964. Dat geldt zeker voor de mooie wereld van de muziek: in vijfentwintig jaar is die ingrijpend veranderd. Was er eerst de opkomst van digitale muziek via de befaamde mp3-bestanden en een innovatieve dienst als iTunes, inmiddels is het ‘streaming’ wat de klok slaat. Dat is een Engelstalig woord waarvoor nog geen goed Nederlands alternatief in omloop is. Het betekent dat de muziek niet meer op je telefoon of radio staat, maar vanaf een server op afstand via een live-verbinding wordt afgespeeld. Er worden nog wel cd’s verkocht (en gemaakt), en zelfs nog wel lp’s, maar goed: het gaat tegenwoordig om het moment waarop een album of project online beschikbaar komt, via streamingsdiensten.