Hillsong London treedt dit jaar in het Hemelvaartsweekend op op het Strandheem Festival. Het aanbiddingsteam uit het Verenigd Koninkrijk is er op vrijdagavond.

Strandheem

Hillsong London is vooral verbonden aan de eigen stad, maar reist ook veel. Het muziekteam is bekend van albums als ‘Shout God’s Fame’, ‘Jesus Is’ en ‘Hail To The King’, maar treedt ook op met muziek van Hillsong die wereldwijd bekend is, zoals ‘I Give You My Heart’, ‘Cornerstone’ en ‘Mighty To Save’. Eerder werd al bekend dat er op zaterd..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .