Olga Victorova: Een veelbelovende ster aan het firmament

Olga Victorova: Quinlong Azure Dragon, Dmitiri Sjostakovitsj: Symphony No. 10. philharmonie zuidnederland, Dmitri Liss. Fuga Libera Dirigent Dmitri Liss legde zijn ziel en zaligheid in het maken van dit album. ‘Zijn’ orkest philharmonie zuidnederland speelt hierop twee stukken die de Russische dirigent na aan het hart liggen. De Tiende Symfonie van Sjostakovitsj en het Nederlandse debuut van Liss’ echtgenote Olga Victorova.

Dmitri Liss en philharmonie zuidnederland wisten waar ze aan begonnen; beide composities voerden ze recentelijk succesvol uit. Liss noemt ‘De Tiende van Sjostakovitsj’ zijn lievelingswerk. De in 1960 in de communistische Sovjet-Unie geboren dirigent kent het Russische gevoel als geen ander. Zijn ouders groeiden op onder het bewind van Stalin, van wie ook Sjostakovitsj veel van te duchten had..

De symfonie begint beklemmend met het donkere geluid van cello’s en contrabassen. Een klarinet verklankt voorzichtige hoop. Als de muziek aanzwelt, is dat niet triomfantelijk. Angst en pijn blijven nog lang voelbaar. Pas helemaal aan het einde laat de componist weemoed overgaan in een aanzet tot overwinning. De muziek van Sjostakovitsj heeft iets raadselachtigs. De componist liet zich niet i..

