Metropole Orkest wint Grammy Award

Los Angeles

Het Metropole Orkest heeft een Grammy Award gewonnen voor het nummer ‘All Night Long’ van het album Djesse Vol.1 met multi-instrumentalist Jacob Collier. Het orkest won de prijs in de categorie beste arrangementen. Collier nam de award in ontvangst in het bijzijn van Metropole chef-dirigent Jules Buckley. Collier dook in 2018 met het orkest de studio in om een album op te nemen. Jan Geert Vierkant, directeur van het Metropole Orkest, is verheugd met de prijs. 'We waren al supertrots op de waardering die sprak uit de nominatie. Het is een erkenning van de impact die wij internationaal hebben.' <