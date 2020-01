Rare: een eerlijke plaat van Selena Gomez, maar je moet wel van het genre houden

Rare. Selena Gomez. Interscope Records

Een niertransplantatie, depressies en een aantal liefdesbreuken. Nee, het heeft de 27-jarige Selena Gomez de laatste jaren niet meegezeten. Het zou goed kunnen zijn dat ze in haar leven iets te hard van stapel is gelopen. Als kind al werd ze ontdekt door Disney, waarna ze in diverse ..

+ eerlijke teksten

- erg gericht op hitpotentie

