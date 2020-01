Benjamin Alard speelt Bachwerken op orgel en klaviorchanum

Towards the Nord - Johann Sebastian Bach-The complete works for keyboard-2. Benjamin Alard, organ & claviorchanum. 4cd. Harmonia Mundi De jonge Franse klavecinist en organist Benjamin Alard (1985) heeft zichzelf een enorme opdracht gegeven: de weergave van alle klavierwerken van Johann Sebastian Bach. Niet alleen de orgelwerken, maar ook de stukken die Bach voor klavecimbel schreef. Na een eerste set met drie cd’s verscheen nu deel 2 met vier cd’s.