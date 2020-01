Lucky: Roosbeef vliegt met Vlaamse ankers

+ muziek die ergens over gaat

+ en nog wat te raden overlaat

Muziek in Amerika en teksten in Antwerpen leveren een mooie plaat op

Van teveel vaste opvattingen houdt Roos Rebergen niet zo. Toch staan er op het nieuwe album van Roosbeef genoeg zinnetjes om op te herkauwen.

Even voor de duidelijkheid: Roos Rebergen is een nu 32-jarige Nederlandse vrouw die haar halve leven al muziek maakt, teksten schrijft en daarmee optreedt. Roosbeef is de naam van de band waarmee dat gebeurt. Behalve haarzelf (Roos speelt prachtig wurlitzer op ‘Baby, ik kom eraan’) zitten er nog drie mannen in: de Nederlander Tim van Oosten (drums, percussie) en de Vlaminge..

