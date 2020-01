Eefje de Visser droomt elektronische muziek

Dat optreden was niet alleen muzikaal interessant, maar ook choreografisch. In een warm, donkerrood of blauw licht dansten twee vrouwen mee met de teksten en melodieën; in totaal zes mensen stonden er op het toneel. Bitterzoet, zo heet het nieuwe album van Eefje de Visser, dat vandaag verschijnt. Gebleven zijn de vaak korte titels van de songs, de meestal associatieve gedichten die ..

De 33-jarige De Visser woont tegenwoordig in Gent, omdat ze een Vlaamse man heeft, Pieterjan Coppejans, maar ook omdat het muzikale klimaat in België anders is. De popmuziek is daar minder grijpbaar, minder verdeeld in hokjes en gescheiden door kaders. Misschien daarom neemt ze de vrijheid veel robuuster dan voorheen. Het maakt de liedjes er niet eenvoudiger op. Grofweg gaan ze vaak over nie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .