What’s My Name: aangename muziek van Ringo Starr

What’s My Name. Ringo Starr. Universal Music

Bijna tachtig is hij nu, ex-Beatle Ringo Starr, drummer en zanger. Hij is al jaren ‘clean’, toert af en toe nog over de wereld met een ‘All Starr Band’ en maakt de ene plaat na de andere. Die albums zijn nooit slecht en iedere keer is er wel weer een song die blijft hangen vanwege de melodie of teksten die opvalle..

+ aangename muziek

+ Ringo is een dankbaar mens

