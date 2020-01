Blue World: relaxte filmmuziek van John Coltrane

Blue World. John Coltrane. Impulse Records Anderhalf jaar geleden verraste Impulse Records de jazzwereld met het uitbrengen van een verloren gewaand album van het John Coltrane Quartet. Both Directions At Once leidde niet alleen tot enthousiaste kritieken, maar werd ook een onverwacht verkoopsucces. Begrijpelijk dat het jazzlabel na de vondst van een volgende serie onbekende opnames het nogmaals probeert met Blue World.

Het verschil tussen beide albums is dat Both Directions At Once bedoeld was als een nieuwe John Coltrane-plaat terwijl de opnames voor Blue World gemaakt zijn als muziek voor een bioscoopfilm. De Canadese regisseur Gilles Groulx, een grote Coltrane-fan, vroeg zijn jazzheld in 1964 enkele oude, bekende stukken te spelen als soundtrack voor zijn lowbudgetfilm Le Chat..

De muzikanten van Blue World (bassist Jimmy Garrisson, pianist McCoy Tyner, slagwerker Elvin Jones) en hun leider vormen samen een van de beste bands die de jazz ooit heeft voortgebracht. Het John Coltrane-kwartet speelt uiterst relaxed in de wetenschap dat de regisseur slechts enkele fragmenten zou gebruiken in zijn film. Dankzij de klasse van deze vier goed op elkaar ing..

