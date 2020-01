David Olney hield van ‘bijfiguren in de bijbel’

David Olney was zaterdag te gast bij het 30A Songwriters Festival in Santa Rosa Beach, in de Amerikaanse staat Florida. Tijdens het derde nummer viel hij stil, kuchte, zei ‘sorry’ en legde zijn hoofd op zijn kin. Daarna zat hij roerloos op zijn kruk, de gitaar op schoot. Het duurde even voor het publiek door had dat er iets mis was.

‘Hij stierf eigenlijk zoals hij was, stil en waardig’, schreef Amy Rigby, een zangeres die op dat moment het toneel met hem deelde, op Facebook. Enkele uren voordat hij stierf gaf hij nog een huisconcert dat nu op YouTube staat. En op 14 januari nam hij in zijn eigen huis een laatste wekelijkse videoblog op met als titel ‘You Never Know’.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .