Het unieke Monteverdi Orgel kreeg een milde klank

Een orgel zoals Claudio Monteverdi (1567-1643) dat gekend zou kunnen hebben. Dat is de afgelopen maanden gebouwd en wordt volgende week in Amersfoort ‘ingeluid’. Ensembleleider Krijn Koetsveld is er blij mee.

Het ruikt sterk naar hout in de werkplaats van klavecimbel- en orgelbouwer Klop in Garderen. ‘Je ruikt de geur van Italiaanse cipres. Van alle houtsoorten geurt die het sterkst’, zegt Henk Klop. Het ruikt lekker, maar ‘daar ga je wel anders over denken als je er de hele dag in moet werken’, zegt een van Klops medewerkers.

