Luka Sulic maakte een celloversie van de Vier Jaargetijden

Is het nog mogelijk om je publiek te verrassen met een overbekend stuk als Vivaldi’s Vier Jaargetijden? Wel als je het uitvoert met een cello in de hoofdrol, bewijst Luka Sulic.

Luka Sulic kreeg een gedegen klassieke opleiding die begon in Zagreb en die hem via Wenen bracht naar het Royal College Of Music in Londen. Een loopbaan als klassiek musicus lag voor de hand, zeker toen de cellist op jonge leeftijd al enkele prestigieuze prijzen in de wacht sleepte. Sulic bleek echter niet alleen talent te hebben als musicus. Hij had ook ..

Met zijn muzikale vriend Stjepan Hauser richtte hij het duo 2CELLOS op. Vanaf dag één doorbraken ze traditionele muzikale grenzen door klassieke bewerkingen te spelen van bekende popnummers. Hun uitvoering van ‘Smooth Criminal’ van Michael Jackson werd een regelrechte YouTube-hit en Hauser en Sulic werden gevraagd om op te treden in veelbekeken internatio..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .