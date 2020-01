Waarom veel christelijke artiesten zich liever stilhouden over Trump

Evangelicale leiders bidden voor Trump in een megakerk in Miami. Zanger Michael Tait is de tweede van rechts. (beeld afp / Jim Watson)

Miami, VS

Het was voor sommige fans, zacht gezegd, even wennen afgelopen weekend: Michael Tait die samen met ‘televangelist’ Paula White bad voor Donald Trump in een megakerk in Miami. Tait is de zanger van de Newsboys en in de jaren negentig onderdeel van de razendpopulaire band dc Talk, bekend van hun hit ‘Jesus Freak’.

De drie bandleden van dc Talk - naast Tait, Kevin Max en oprichter TobyMac - staan symbool voor hoe de christelijke muziekindustrie omgaat met Trump. Tait heeft Trump publiekelijk omarmd en laat volgens religiejournalist Robin de Wever zien welke ontwikkeling veel ‘evangelicals’ doormaken in Amerika: ze waren altijd al conservatief en onderdeel van de cultuurstrijd met progressief-liberaal Amerika, maar zijn nu meer dan dat: onderdeel van het verkiezingsapparaat van een specifieke politicus. Kevin Max is juist een uitgesproken tegenstander van Trump. Afgelopen week deelde hij nog een cartoon op Twitter, waarop Jezus en Barack Obama samen aan een bar zitten. ‘Trump maakt mijn beleid ongedaan,’ sipt Obama. Jezus: ‘En de evangelicals dat van mij!’

TobyMac volgt een derde lijn. Hoewel sociaal betrokken, houdt hij zich over politiek op de vlakte. ‘We hebben God nodig om dit verdeelde land te genezen,’ was in 2017 tegenover Billboard zijn meest beladen statement.

autoriteit

De lijn van TobyMac is een populaire onder makers van Contemporary Christian Music (CCM, ‘hedendaagse christelijke muziek’), popmuziek waarin het christelijk geloof centraal staat. Tauren Wells, een van de grootste CCM-namen van dit moment, voelt zich niet geroepen om zich tegen Trump uit te spreken. ‘Ik zou nooit tegen Trump ingaan, omdat de Schrift mij leert om autoriteit te respecteren,’ aldus Wells tegenover CNN, verwijzend naar Romeinen 13. ‘Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld,’ leest deze passage die graag door artiesten wordt aangehaald. Wells vervolgt: ‘Ik dien niet de president, maar ik dien de Koning.’

Waarom zijn christelijke artiesten zo huiverig om over politiek te praten of te zingen? Kan je je als christelijke artiest stilhouden over migrantenkinderen in kooien, vraagt theoloog, activist én evangelical Jim Wallis zich hardop af. Politieke keuzes gaan immers vaak samen met morele keuzes, zorgdragen voor de ‘onaanzienlijken’ bijvoorbeeld (Matteüs 25:45). Christelijke artiesten zijn geen politici, maar moeten méér zijn dan louter entertainers, aldus Wallis. ‘Kun je je voorstellen dat Jezus zou zeggen: “Vandaag zou ik het met jullie hebben over de armen, maar ik zie er toch maar vanaf omdat dat politiek gevoelig ligt”?’

radicale boodschap

Toch gebeurt dat. Muziekplatform Billboard vroeg in 2017 talloze christelijke artiesten naar hun mening over Trump. Slechts twee reageerden: Mike Donehey, voorman van Tenth Avenue North, en de katholieke singer-songwriter Matt Maher. Beide heren zijn anti-Trump en laten dat op sociale media regelmatig blijken. Dat kan gevolgen hebben: door partij te kiezen verlies je fans en dus inkomsten. Zeker in hun geval; er is een grote overlap tussen fans van CCM en de ‘white evangelicals’ die in 2016 massaal op Trump stemden. Maher: ‘Fans smeken mij wel eens: stop alsjeblieft met over politiek tweeten, dan kan ik weer van je muziek genieten.’

En toen Donehey over Trumps beruchte ‘moslimban’ tweette ‘Jezus, help ons te helpen’ kreeg hij online een bak derrie over zich heen van medegelovigen. ‘Ik hoop dat de terroristen komen en je kinderen pakken,’ schreef iemand. Dan Haseltine (Jars of Clay) en de huidige superster Lauren Daigle maakten in het verleden soortgelijke digitale scheldkanonnades mee, toen ze uit het ‘evangelicale gelid’ sprongen en voorzichtig pleitten voor lhbt-rechten.

Het maakt veel artiesten huiverig om zich uit te spreken. Zij houden hun teksten, zowel in songs als interviews, het liefst weg van de actualiteit en dicht bij Jezus. Volgens sommigen is dat genoeg. Dan Keen, muziekwetenschapper aan de christelijke Belmont University: ‘Zingen dat Jezus het antwoord is, is de meest radicale boodschap die je kan meegeven.’

voorbij de CCM

Buiten de CCM is de kramp om over politieke zaken te spreken aanzienlijk minder hevig. Rapper Lecrae zet zich al jaren in voor sociale rechtvaardigheid. ‘Ware gelovigen komen op voor onderdrukten en gebrokenen,’ stelde hij eens. Metalband August Burns Red is al meer dan tien jaar een grote naam binnen dat genre. Zij touren veel met seculiere bands. Hun fanbase bestaat, anders dan bij CCM-artiesten, niet volledig uit christenen. De bandleden, zelf wel uitgesproken christenen, verzetten zich in het recente nummer ‘Hero of the Half Truth’ niet bijzonder subtiel tegen Trump. ‘Jij aasgier, je stikt in je leugens’, schreeuwt voorman Jake Luhrs. Gitarist JB Brubaker tweette eens dat hij als Amerikaan niet geassocieerd wilde worden met Trump, ‘dat varken’.