Kamermuziek door Joshua Redman

Joshua Redman (1969) is niet alleen een zeer productieve muzikant, hij slaat op iedere cd die hij maakt ook nieuwe wegen in. Op het onlangs verschenen Sun On Sand werkt het trio van de Amerikaanse saxofonist samen met componist Patrick Zimmerli en het kamerorkest Brooklyn Rider. Het resultaat is spannende, nieuwe muziek die elementen uit de gecomponeerde moderne klassieke muziek combineert met de vrijheid van de geïmproviseerde jazz.