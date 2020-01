Kanye West wil ook in Europa en Afrika evangeliseren

De Amerikaanse artiest Kanye West is van plan in 2020 met zijn gospelkoor in Europa en Afrika op te treden. Dat bericht nieuwssite TMZ.

De wereldberoemde rapper startte begin 2019 thuis met zijn zogenoemde Sunday Service (‘zondagse dienst’), waarvan gospelmuziek het belangrijkste bestanddeel is. Door het jaar heen trad hij wekelijks op met zijn koor, in plaatsen door heel Noord-Amerika. Dit Sunday Service Choir bracht op 25 december een kerstalbum uit: Jesus Is Born. Volgens bronnen van TMZ zijn reguliere tournees verleden tijd voor Kanye West. Eerder liet hij al weten nooit meer seculiere muziek te produceren. Hij zou zich in dit nieuwe kalenderjaar uitsluitend nog willen richten op het verspreiden van Gods Woord, door zijn gospeldiensten. Allereerst wil de artiest daarmee Europeanen en Afrikanen bedienen, daarna zouden andere continenten kunnen volgen. Ook werkt hij met het gospelkoor aan een nieuw album.

Om het 1-jarig jubileum van de Sunday Service te vieren was Kanye West recent in een daklozencentrum in Los Angeles. Tijdens een toespraak zei hij dat de gospeldiensten zijn leven hebben gered.

De rapper is niet onomstreden, onder meer vanwege narcistische uitspraken en zijn steun aan Donald Trump. Sceptici vragen zich af of de diensten van de Amerikaan zullen aanslaan in Europa. <