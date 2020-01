Mark Lanegan maakt weer indruk met zijn zware stem

Mark Lanegan is van de zelfkant en de straat. Tatoeages overal en jaren in de bak gezeten. Dan krijg je geen teksten over madeliefjes plukken. Lanegan is een gevaarlijk man, maar spot graag met zijn eigen verleden en persoon. Dat houdt een album als dit, zijn elfde soloplaat, mooi in evenwicht. De ex-criminele goedmoedigheid wordt mede veroor..

+ zwaar leven, zware stem

- elektrische sound ondergraaft de bas

