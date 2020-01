Welcome To The Vault: de muzikale kluis van Steve Miller

Op Welcome To The Vault opent Steve Miller voor het eerst zijn muzikale kluis. Het resultaat is een 3cd + dvd boxset met 52 songs op audio cd en 21 op dvd, waarvan de helft nooit eerder is verschenen. In een tijd dat mensen bij het horen van ‘The Joker’ al snel aan de films met Batman en Joaquin Phoenix denken, gaan de gedachten van muziekliefhebbers meteen naar de Steve Miller Ba..

+ compleet met grote C

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Maak direct een account aan bij de kwaliteitskrant van christelijk Nederland. Vijf artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in je inbox Duizenden mensen gingen je voor Heeft u al een account? inloggen Onthoud mij

Bij het aanmelden ga je akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .