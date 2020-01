Een nieuw, ontwapenend eerlijk album van Peter Koelewijn

De plaat verscheen in 1977 en had veel meer gewaardeerd moeten worden. Peter Koelewijn, eind jaren vijftig als jongen beroemd worden met zijn ‘’Kom van dat dak af’, daarna schrijver van een handvol aangename hits en vooral muziekproducent, legde zijn relatie met een dame vast, die even fel en mooi was, maar aan alle kanten schuurde. Ten eerste hield hij van zijn eigen vrouw Mieke, ten tweede was het afscheid van de geliefde weinig elegant. Koelewijn, een veelverdiener met gevoel in zijn donder, had spijt. Het leidde tot het fameuze nummer ‘KL 204 (Als ik God was)’ en – een onbekende parel – ‘Is dit alles’, een edeler hartenkreet dat Doe Maar later zou maken. Koelewijn liet de negen teksten in het Engels vertalen – verrassend goed – door David O’Ryan, die ook oplette of Coolwine ze een beetje anglofiel inzong. De uitspraak valt mee, maar ja, het blijft een Eindhovenaar die Engels zingt. Bovendien liet manager Freddy Haayen in Engeland volkomen verstek gaan. De twee platen en het verhaal, zoals vorig jaar door Tjerk Lammers opgetekend in de autobiografie Peer, is nu een mooi dubbelalbum met essay. En dat is zeer terecht.

+ ontwapenend eerlijk

+ mooie, soms beetje foute weemoed

Het Beste In Mij Is Niet Goed Genoeg Voor Jou. Peter Koelewijn. Universal Music (2cd)