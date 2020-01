Rod Stewart maakte een mooi en verzorgd album

Hij mag dan ruim zeventig zijn en veel van zijn albums waren de laatste jaren wel erg gladjes, met een kwaliteitsorkest als het Royal Philharmonic komt Rod Stewart weer helemaal tot zijn recht. Zijn stem is krakerig, wat hoog en hees, maar dat was altijd al zo. Bovendien heb je op dit dubbelalbum alle mooie hits bij elkaar in een nieuw, ruimzittend jasje van 110 minuten lang. Sir Rod Stewart (ridder sinds 2016) viert dit jaar vijftig jaar als soloartiest. De legendarische singer-songwriter is een van de best verkopende muziekmastodonten aller tijden, met meer dan 250 miljoen platen wereldwijd verkocht, negen albums op één en 26 Top 10 singles. Koptelefoon op, goed boek erbij en laat de triangels en harpen maar komen! En toch, ondanks de mooie muziek en het verzorgde uiterlijk van songs en zanger, bekruipt je na een aantal nummers een zekere matheid. De arrangementen zijn zeker verdienstelijk, maar net te weinig spannend, niet ambitieus genoeg. Het is allemaal toch net een beetje te glad gesausd. De tekst van het anti-homohaat lied ‘The Killing Of Georgie (Part I and II)’ maakt veel goed.

+ mooi en verzorgd

- toch beetje te glad gesausd