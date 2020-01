Bach door vier fluwelen vingers

De Jussens maakten een reeks albums met muziek van onder meer Mozart, Schubert, Beethoven, Poulenc en Saint-Säens. Deze klassieken voerden ze uit met jongensachtige flair en jeugdige bravoure. Aan Bach durfden ze hun vingers nog niet te branden.

Hoewel ze opgroeiden met de klanken van de grootmeester uit Leipzig, bleven ze lang eerbiedig op een afstandje staan.

Mozarts muziek kennen de broers als hun broekzak, maar hoe ze Bach moesten aanpakken wisten ze niet precies. Bach gaf niet veel aanwijzingen en veel uitvoeringen berusten op een combinatie van intuïtie en jarenlange studie. Op het podium speelden de Jussens recentelijk korte stukjes Bach als toegift na succesvolle optredens, als het publiek wat minder kritisch luisterde.

Voorzichtig hakten ze de eerste knopen door: ook Bach zouden ze gaan uitvoeren op twee moderne vleugels. Een voor de hand liggende keuze voor dit eerste Bach-album is die van de dubbelconcerten BWV 1060 en 1061. De twee pianisten worden begeleid door Amsterdam Sinfonietta.

Op het eerste gehoor klinkt het samenspel van vleugels en orkest vloeiend, maar na een tijdje valt aan een gevoel van eentonigheid niet te ontkomen.

Zowel de Jussens als Amsterdam Sinfonietta spelen bescheiden en ingetogen en op den duur begint die veilige weg te vervelen. De passie en het merkbare speelplezier waarmee de Jussens doorgaans hun repertoire te lijf gaan, ontbreken.

De vierhandige Bach-bewerkingen van György Kurtág, ‘Aus tiefer Not schrei ich zu dir’, ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ en ‘Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit’ sprankelen wat meer. ‘Jesus bleibet meine Freude’, in de bewerking van Myra Hess, klinkt welluidend en is daarmee een gepaste afsluiting.

+ Bachbewerkingen van Kurtág en Hess klinken mooi

- orkeststukken te voorzichtig