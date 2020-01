Pink Floyd als Kort Begrip

In oude Bijbeluitgaven staat bij de belijdenisgeschriften ook het Kort Begrip. Daarin staat een samenvatting van wat de kerk, of jij, gelooft. Net zoiets past de Britse popgroep Pink Floyd toe. Gelukkig maar, want met de boxen ben je ruim duizend euro verder: The Later Years 1987-2019 van Pink Floyd telt 16 discs en die Superdeluxe Edition kost 420 euro. In 2016 kon men zich al laven aan The Early Years 1967-1972, 27 discs voor 601 euro.

Van de vroege jaren kwam een dubbelalbum uit als dwarsdoorsnede. En nu is er de enkele cd The Later Years 1987-2019. Die dekt ook goed het materiaal dat de groep speelde nadat Roger Waters een kwarteeuw geleden met slaande deuren en roerende trom vertrok. Enkele mooie, lange, standaardnummers zijn de moeite waard: ‘Shine On You Crazy Diamond (Parts 1-5)’, live in Knebworth, 1990 duurt ruim elf minuten. Ook mooi zijn ‘High Hopes’, ‘Lost For Words’, van de schaarse recente platen van Pink Floyd en klassiekers als ‘Comfortably Numb’.

En die megaboxen? Die passen wel een beetje bij de grootheidswaanzin die de band kenmerkte. De optredens moesten grootser dan groots, de albums waren altijd epische, iconische conceptplaten, met een Groot Verhaal en Veel Meningen. David Gilmore (gitaar) en vooral Roger Waters (bas) muntten ook nooit uit door bescheidenheid. Hun samenwerking leverde briljanten op en hun ruzie was diep als een kloof en fataal als een natuurramp. Waters overschreeuwt zich als politiek linkse steenrijke grijsaard, Gilmore klust in zijn huisstudio en schampert korte zinnen. Nick Mason, drummer, bouwt zijn eigen feestje met een nieuwe band. Richard Wright (toetsenist) stierf in 2008 aan kanker. De eerste zanger Syd Barrett werd eind jaren zestig krankzinnig en overleed in 2006.

+ goed gedocumenteerd

+ ook bij live opnamen goede geluidskwaliteit